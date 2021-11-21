اختناق مروري في الجادرية وسط بغداد (صور)

2021/11/21 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد صباح ، اليوم الاحد، اختناقا مروريا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "هناك زخما كبيرا للسيارات من منطقة السيدية مرورا بجسر الجادرية الى تقاطع جامعة بفداد"

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