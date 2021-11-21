وزير الخارجية ونظيره الالماني يشددان على دعم العودة الطوعية للمهاجرين العالقين على الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وبولندا

2021/11/21 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شدد وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الالماني ميغيل برجر على دعم العودة الطوعية للمهاجرين العالقين على الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وبولندا .و اكد الوزيران خلال لقاء جمعها على هامش اجتماعات حوار المنامة/17 في البحرين, على التحرك بسرعة لإيقاف شبكات التهريب التي تستغل المواطنين "./انتهى2

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