2021/11/21 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت قوة من مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، الاحد، من إلقاء القبض على عنصر بتنظيم “داعش” الارهابي يعمل ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد.وذكر بيان لاعلام الحشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش شمال بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).