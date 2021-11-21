الصحة تلوح باعتماد بطاقة التلقيح وثيقة رسمية للسفر

2021/11/21 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل الملقحين ضد كورونا، فيما لوَّحت بامكانية اعتماد بطاقة التلقيح وثيقة رسمية للسفر.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريح تابعه […]

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