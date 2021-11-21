برشلونة يحسم الديربي أمام إسبانيول في مباراته الأولى تحت قيادة تشافي

2021/11/21 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حقق برشلونة فوزا صعبا وثمينا على جاره إسبانيول بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ48 من عمر اللقاء.وهذه المباراة الأولى […]

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