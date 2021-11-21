تصريح جديد من الصحة العراقية حول بطاقة التطعيم الدولية للسفر

2021/11/21 | 10:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أشرت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، ارتفاعاً في معدل الملقحين ضد كورونا، ملوحة بامكانية اعتماد بطاقة التلقيح كوثيقة رسمية للسفر.

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وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريح تابعه "ناس" (21 تشرين الثاني 2021)، إن "شحنات لقاح فيروس كورونا توزع حسب الكثافة السكانية للمحافظات العراقية"، مبيناً، أن "الفئات المشمولة في لقاح فايزر فقط تبدأ من عمر 12 سنة فما فوق".

وأضاف، أن "المعدل اليومي للملقحين وصل الى 70 ألف شخص لأول مرة، وتلك النسبة جيدة ونطمح لزيادتها؛ كي يكون معدل الإصابات منخفضاً، حال دخول الموجة الرابعة للفيروس وتكون آثاره خفيفة على المصابين".

وبشأن أهيمة بطاقة التلقيح مستقبلاً، أوضح عبد الأمير، أن" البطاقة ربما ستكون في المستقبل وثيقة رسمية للسفر"، لافتاً، الى أن" الهدف من البطاقة هي حماية المواطنين في المناطق التي تحتوي على تجماعات بشرية من الفيروس".

وسجلت وزارة الصحة أمس السبت، 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1006 أشخاص للشفاء، فيما بلغت حالات الوفاة الجديدة 14 حالة في عموم محافظات، أما الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة فقد بلغ عددهم 21598 شخصاً.

"واع"

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