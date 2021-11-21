العراق يتعاقد مع شركة لتوريد سيارات MG الصينية

2021/11/21 | 10:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، الاحد، توقيع عقدا مع شركة الاقتصاد العربي لتوريد سيارات MG الصينية المنشأ ذات الامتياز البريطاني.

وقال اعلام الوزارة في بيان اليوم، (21 تشرين الثاني 2021)، ان "الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن وقعت عقد شراكة مع شركة الاقتصاد العربي لتوريد سيارات MG صينية المنشأ ذات الامتياز البريطاني سيارات MG صالون (M65) والدفع الرباعي (RX8) وثنائية الدفع ( ZS) وبيك اب (T60) ، وعرض نموذج لسيارة (MG) رباعية الدفع موديل 2021 والتي تحمل احدث المواصفات الفنية الداخلة ضمن شروط المتانة والامان لمستخدميها".

وأضاف البيان، "أكد ذلك مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم خلال استقباله وفدا من شركة الاقتصاد العربي برئاسة المدير التنفيذي للشركة فواز الهندي والمدير المالي والمدير الاداري ممثل شركة الاقتصاد العربي لدى شركة السيارات" .

وتابع، ان "هذا العقد ابرم جاء بناءا على الاقتناع بالمواصفات الفنية العالية لهذا النوع من السيارات ولمختلف موديلاتها والتي تتطابق مع الاجواء العراقية الحارة والمتربة كما وتتلائم مع الوقود العراقي"، منوها "الى استعداد شركته لتسويق هذه السيارات لدوائر الدولة والمواطنين من خلال مراجعة مقر الشركة الواقع في الوزيرية".

من جانبه اكد رئيس وفد شركة الاقتصاد العربي عن استعداد شركته للتعاون الكامل مع شركة السيارات في توريد هذه السيارات لغرض تسويقها من خلال الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، وفقا للبيان.

من جانب اخر اشار حاتم الى ارسال فريقا متخصصا الى البصرة لتسليم عدد من سيارات اليابانية نوع الهايس باص ١٤ راكب المباعة لدوائر الدولة والمواطنين لما تشهده هذه السيارات من اقبال على شراءها والتي اعلن عن بيعها بالاجل في وقت سابق.

ولفت إلى ان مهمة الفريق المتخصص المرسل هو لتحضير وتسليم عدد جديد من هذه السيارات إلى دوائر الدولة والمواطنين، حيث تمت التهيئة في موقع الشركة في مجمع حمدان في المنطقة الصناعية في البصرة وبحضور مسؤول وحدة الحركة في الشركة لغرض ايصالها إلى بغداد.

وبين ان شركته مستمرة بتهيئة هذه السيارات لغرض بيعها إلى الجهات المستفيدة والمواطنين وباسرع وقت ممكن خدمة لصالح العام، بحسب البيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتعاقد مع شركة لتوريد سيارات MG الصينية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتعاقد مع شركة لتوريد سيارات MG الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).