2021/11/21 | 10:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإرهابي يعمل كعنصر (إداري) على درجة عالية من المعلومات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرهابي خطير بقبضة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرهابي خطير بقبضة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).