إعلان تركيا خفض الفائدة يثير ردود فعل واسعة على تويتر.. مفتي عُمان يُعلق

2021/11/21 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان تركيا خفض سعر الفائدة 100 نقطة لتصل إلى 15% ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم مغردون بين مؤيد ومنتقد للتاييد "المبالغ فيه" لهذا القرار

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