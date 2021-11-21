الإطاحة بقيادي بارز لدى داعش في بغداد - عاجل

2021/11/21 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت قوة من مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، من إلقاء القبض على عنصر بتنظيم “داعش” الارهابي يعمل ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد.

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "عملية القبض تمت بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي المختص بقضايا الحشد وبالتعاون مع القوة الماسكة في محافظة بغداد".وأوضح البيان، إن "الإرهابي كان يعمل كعنصر (إداري) على درجة عالية من المعلومات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية بحقه".

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