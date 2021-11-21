تعرف على الضوابط الخاصة بنقل الاموال اثناء السفر

2021/11/21 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نشر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ضوابط التصريح عن الاموال.

وذكر البنك المركزي في بيان له تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن ذلك جاء "بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)".

وقرر المركزي السماح بادخال واخراج المبالغ دون الـ10 الاف دولار امريكي او ما يعادلها من العملات الاخرى دون التصريح عنها.

كذلك السماح بادخال واخراج المبالغ التي تزيد عن 10 الاف دولار امريكي الى 20 الف دولار امريكي بشرط التصريح عنها مع ضرورة ابراز ما يؤيد الغرض من ادخال واخراج هذه المبالغ، وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات خلال 30 يوماً من تاريخ التصريح.

وقرر المركزي منع ادخال واخراج المبالغ التي تزيد عن 20 ألف دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى.



وتكون عملية ادخال تلك المبالغ او اخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصراً.

ومنع ايضاً ادخال واخراج مبالغ تزيد عن المليون دينار عراقي حتى وان تم التصريح عنها ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية.

وبشاء الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة فيجب التصريح عنها اذا تجاوزت قيتها 10 الاف دولار، بحسب البيان.

وأكد البيان على اجراء "التصريح عن الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها او تنقل داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او أية وسيلة اخرى والتي تتجاوز قيمتها 10 الاف دولار".

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