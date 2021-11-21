2021/11/21 | 10:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j4QF3rSyFmg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديقة خاصة بترويض الأسود في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديقة خاصة بترويض الأسود في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).