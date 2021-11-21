2021/11/21 | 10:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة تغلق مخيمات النزوح في نينوى والنازحين يفترشون الارض) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t4w-vPiiY0g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة تغلق مخيمات النزوح في نينوى والنازحين يفترشون الارض) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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