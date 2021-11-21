كربلاء.. التجريف يأكل ثلاثة آلاف دونم من البساتين والاراضي الزراعية

2021/11/21 | 10:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك استياء شعبي واضح وكبير بين المواطنين لما آلت اليه بساتين المحافظة.

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