2021/11/21 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن موعد انطلاق الإحصاء الميداني لضحايا الألغام والمخلفات الحربية، والعمليات العسكرية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “سينطلق الأحصاء الميداني لتسجيل ضحايا الألغام والمخلفات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيئة تعلن موعد انطلاق الإحصاء الميداني لضحايا الألغام والعمليات العسكرية المركز الخبري الوطني.

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