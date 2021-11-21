الشرطة تنقذ شابين من محاولتي انتحار بمحافظتين

2021/11/21 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أنقذت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في عمليتين منفصلتين شابين من محاولتي انتحار في محافظتي واسط وصلاح الدين.وبينت بيان للمديرية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “العمليتين جاءت […]

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