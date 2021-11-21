اتهمت مسؤولا بالاعتداء الجنسي.. انتشار فيديو لنجمة التنس الصينية يثير الجدل

2021/11/21 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت فيديوهات لنجمة التنس الصينية المفقودة بينغ شواي، لكن يبدو أنها تثير المزيد من الأسئلة.وقال محرر غلوبال تايمز إن مقاطع الفيديو تم تصويرها يوم السبت وظهرت فيها شواي تناول الطعام داخل مطعم مع أصدقائها ومدربها، ولم تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من مصداقية مقاطع الفيديو هذه.

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