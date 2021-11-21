الكتلة الصدرية: على الجميع تحمل المسؤولية من أجل الحفاظ على سيادة العراق وعلى هيبته

2021/11/21 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت الكتلة الصدرية، على التكاتف مع أعضاء الكتل الفائزة التي تمتلك الروح الوطنية.وقال رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري حسن العذاري في بيان، إنه تم عقد اجتماع لأعضاء الكتلة الصدرية في الحنانة بالنجف وقد نقل رئيس الكتلة الصدرية توجيهات … Readmore

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