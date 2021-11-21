2021/11/21 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بأربعة متهمين يتاجرون بالعملة المزيفة في بابل

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