موظفو دوائر الكتاب العدول بالديوانية يحتجون على عدم شمولهم بقطع الأراضي

2021/11/21 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

تظاهر موظفو دوائر الكتاب العدول في الديوانية، اليوم الأحد، احتجاجاً على عدم شمولهم بقطع الاراضي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "موظفي دوائر الكتاب العدول في الديوانية نظموا وقفة احتجاجية لعدم شمولهم بقطع الاراضي اسوة بباقي شرائح الموظفين".

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