الإطار التنسيقي يعلن عن موقفه بشأن تغيير بعض المقاعد جراء العد اليدوي

2021/11/21 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد الإطار التنسيقي، اليوم الاحد، ان تغيير النتائج التي حصلت، دليل واضح على قضية التزوير والفبركة التي اجريت في انتخابات تشرين الاول الماضي.

وقال عضو الإطار التنسيقي عن حركة عصائب أهل الحق سالم العبادي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "عملية التغيير في النتائج التي حصلت، دليل واضح على صحة كلامنا وادعائنا حول قضية التزوير والفبركة".

واضاف، أن "عملية التغيير تأكيد على أن المعتصمين لم يتظاهروا ويطالبوا بغير حقوقهم، والسؤال إذا كان ما يقرب من 100 محطة انتخابية تم فحصها يدويا حصل فيها هذا الكم من التغيير، فماذا سيحصل إذا تم فحص جميع المحطات الانتخابية المطعون بها والتي تقدر بثمانية الآف محطة".

واشار إلى أن "ما حصل يؤكد من جهة مطلبنا بإعادة العد والفرز الشامل بشرطه وشروطه، ومن جهة أخرى يؤكد خطأ في مهنية المفوضية وعدم صوابيتها بإصرارها وتعندها، من حيث كشف الحقائق وعدم التعامل بجدية وواقعية مع الطعون المقدمة".

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