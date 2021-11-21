من أجل تنسيقيات محلية لإسقاط القرارات الاقصائية من مباراة التعليم ودفاعا الحق في الشغل القار - المناضل-ة

2021/11/21 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة قررت الدولة المغربية إقصاء عشرات الآلاف من خريجي- ات الجامعات من اجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود لدى الأكاديميات الجهوية بفرضها شروطا مجحفة أهمها، تحديد سقف المترشح في 30 سنة والانتقاء القبلي بناء على معدلات شهادتي الباكالوريا والاجازة.تتدرع الدولة في تبرير قرارها المتعجرف بحرصها على جودة التعليم وتحسين كفاءة الأطر التعليمية، وكأن مستوى الخريجين هو المسؤول عن حال ومآل التعليم وليست إحدى ......





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