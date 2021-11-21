2021/11/21 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه العلاقة العضوية التي يتجاهلها القيمون على القضية الفلسطينية غالبا ما تفشي خيبة امل ردود الأفعال تجاه إعلانات الدعم والمؤازرة من جانب دول الغرب الامبريالية لإسرائيل.



إتهام وزيرة داخلية بريطانيا حماس بالإرهاب قوبل بالذهول وبزعيق انفعالي من قبل جميع الفصائل الفلسطينية تخللته تصريحات اختزلت الموقف البريطاني في مجرد الانحياز لإسرائيل!! كما لو ان القرار البريطاني انحراف جديد وليس منسجما مع وعد بلفور ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقة العضوية التي يتجاهلها القائمون على القضية الفلسطينية - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاقة العضوية التي يتجاهلها القائمون على القضية الفلسطينية - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).