نظريتان للكوميديا (المضيئة والظلماء)!! - سامي عبد الحميد

2021/11/21 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد (1-2)انقسم المنظرون للكوميديا، قديماً وحديثاً، الى فئتين: الاولى، تعتقد ان الكوميديا تضيء للجمهور بعض المعايب لدى البشر .



الثانية، تعتقد ان الكوميديا تظلّم للجمهور طريقهم في الحياة حين تكشف معايب البشر، ترأس (ارسطو) الفئة الاولى وترأس (افلاطون) الفئة الثانية.



ويتركز الاختلاف بين الفئتين حول المعنى وحول السؤال الثاني: هل تخلف الكوميديا معنى او تميته؟وتعتبر الفئة الاولى اجابة للسؤال، الانسان ......





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