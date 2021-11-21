مليون درهم سعر أغلى لوحات في «فن أبوظبي 2021»

2021/11/21 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو ظبي/ نينا/قالت رئيسة «فن أبوظبي» العنود الحمادي، عن أن الأسعار المعلنة للقطع الفنية المعروضة في النسخة الـ13 من «فن أبوظبي» تتفاوت بين 2571 درهماً و1.84 مليون درهم.وأفادت بأن القطعتين الفنيتين اللتين تبلغ قيمتهما نحو 2571 درهماً «بحسب ما هو معلن» تعودان للفنانة سارة المهيري ولصالة عرض «CARBON12» المتواجدة في «السركال» بدبي، وتعكس إحداهما مظهر «الضباب» وتم تصميمها على ورق وتبلغ مساحتها 29.7 × 21 سم، بينما العمل الآخر يحمل عنوان «أركاديا» وتبلغ مساحته «29.7 × 21 سم».وتطرقت العنود الحمادي إلى أن القطعة الأعلى سعراً بحسب ما هو معلن من قبل المشاركين، تعود للفنان سياه أرماجاني وهو نحات ومهندس ترك بصمة عالمية في عالم الفن.وأوضحت «أن القطعة الفنية تحمل عنوان «قميص ذهبي» وهو عبارة عن عمل فني أنجزه أرمجاني مبكراً في عام 1960 عندما كان طالباً في «Macalester» بعد وقت قصير من وصوله إلى أمريكا، كما كانت تلك المرة الأولى التي يستخدم فيها أرماجاني الخط في شكل تجريدي بحت، مبتعداً عن استخدامه المعتاد للخط في لوحاته التصويرية أو أعماله النحتية."وتابعت «إن العمل الفني اعتمد على الألوان الزيتية ويبلغ ارتفاعه 81.9 سم وعرضه 125.7 سم وبعمق 5 سم، فيما كان يحمل في بداياته عنوان «قميص»، ولكن تم تغييره لاحقاً إلى «القميص الذهبي»، إذ اتسمت النصوص والرموز بالغموض»./انتهى

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