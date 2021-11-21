الإمارات تفوز بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق

2021/11/21 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ فاز مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في الانتخابات التي جرت في العاصمة السويسرية برن.وصوت للكمالي 54 دولة من أصل 58 دولة شاركت في التصويت.و أنشئت اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في عام 1991 وتضم في عضويتها 76 دولة من بينها معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن ، و انضمت دولة الإمارات إلى اللجنة في 6 مارس 1992.ويجوز لكل دولة عضو أن ترشح شخصا في عضوية اللجنة وتنتخب هذه الدول الأعضاء ، خمسة عشر عضوا باللجنة كل خمس سنوات في اقتراع سري، حيث يتم إعلان الأسماء الفائزة التي حصلت على أعلى الأصوات.و ينتخب الأعضاء ومن بينهم الرئيس ونوابه في اقتراع سري.والغرض الأساسي من اللجنة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والذي يتمثل في حماية الضمانات المقدمة للضحايا في النزاعات المسلّحة، حيث نصت المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لسنة 1949 على إنشاء لجنة دولية لتقّصي الحقائق، وهي لجنة دائمة و مؤلفة من 15 عضوا تضم خبراء مستقلون بصفتهم الشخصية، ويتم ترشيحهم من دولهم ويُنتخبون من الدول التي قدمت إعلان اعتراف للجنة بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول.و يحق لكل دولة منضمة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول أن تعترف باختصاص اللجنة كتابة بموجب إعلان يتم إيداعه لدى وزارة الخارجية السويسرية باعتبارها سكرتارية اللجنة و عندها تستطيع أن تعود إليها لتقصي الحقائق في حالات النزاع المسلّح شرط أن يكون الطرف الآخر أيضا قد اعترف باختصاص اللجنة./انتهى

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