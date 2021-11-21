بالصور: موظفو الموارد المائية في ذي قار يتظاهرون لرفض قرار دمج الهئيات 



بالصور: موظفو الموارد المائية في ذي قار يتظاهرون لرفض قرار دمج الهئيات 
2021/11/21 | 10:45 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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