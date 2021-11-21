السلفادور تخطط لإنشاء

2021/11/21 | 10:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، أن بلاده تخطط لبناء أول مدينة بتكوين في العالم، من المقرر تمويلها في البداية من خلال سندات بتكوين، ليزيد رهان البلد الواقع بأميركا الوسطى على العملة المشفرة.

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