ثلاثية منتخب الشباب تنشر التفاؤل بين الأوساط الرياضية

2021/11/21 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أعرب الوسط الرياضي عن تفاؤلة بمنتخب الشباب بعد المستوى الذي قدمه يوم أمس السبت أمام نظيره الكويتي ضمن بطولة غرب آسيا التي تحتضنها محافظتا البصرة وأربيل وفاز بها بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة .وقال المدرب الكروي سامي بحت، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" منتخب الشباب سجل انطلاقة جيدة في بداية البطولة"، مبيناً، أن" الفريق يتملك عناصر ممتازة وله مستقبل كبير وسيكون نواة المنتخب الأول في حال اعطائة المزيد من الدعم ورعاية متواصلة".واضاف بحت، أن" الفريق قدَّم مستوى جيد في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل الأهداف وإحكام قبضته على مجريات اللقاء "، مشيراً إلى أن " المباراة المقبلة، سيكون الفريق أكثر وضوحاً وسيقدم الكثير الأداء المشرف سعياً لإحراز اللقب ".

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