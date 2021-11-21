2021/11/21 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف المستشفى البيطري في ذي قار، اليوم الأحد، عن تنقيذ حملة لإبادة الكلاب السائبة في عدد من مناطق مدينة الناصرية ، واصفاً إياها بالحملة الخجولة .وذكر معاون مدير المستشفى البيطري محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باشتراك الشرطة والبلدية والبيئة الناصرية تنفذ حملة “لإبادة” الكلاب المركز الخبري الوطني.

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