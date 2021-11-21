مفوضية الانتخابات: ننتظر مصادقة الهيئة القضائية تمهيداً لإعلان النتائج واعلان اسماء الفائزين

2021/11/21 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات، أنها تنتظر إكمال الهيئة القضائية النظر بالطعون وتطبيق قراراتها تمهيداً لإعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين.وأوضحت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في تصريح صحفي أن مفوضية الانتخابات ستغلق ملف الطعون بالكامل، وتعلن النتائج النهائية … Readmore

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