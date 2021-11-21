العمليات: اتفاق سنجار دخل حيز التنفيذ.. والحشد يشارك ببناء ساتر على الحدود

2021/11/21 | 11:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، وجود أي معرقلات في تنفيذ اتفاق سنجار، لافتة إلى قرب انجاز إنجاز الساتر الحدودي مع سوريا.

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وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح تابعه "ناس" (21 تشرين الثاني 2021)، إنه "لا توجد اي معرقلات في تنفيذ اتفاق سنجار، والاتفاق مستمر، والقوات الأمنية متواجدة ولن تسمح لاي جهة ان تعرقل الاتفاق"، لافتاً الى أن القوات الأمنية من جيش وشرطة محلية منتشرة في قضاء سنجار، وجميع مداخل ومخارج القضاء مسيطر عليها، ولا توجد اي مظاهر مسلحة داخله".

وبشأن السياج الأمني على الحدود العراقية السورية أوضح الخفاجي، أن "العمل مستمر لإنشاء المانع الأمني على الحدود العراقية السورية ولم يبقَ منه إلَّا القليل لإنجازه"، مؤكداً أن "جميع الوزارات من ضمنها الدفاع والموارد المائية والحشد الشعبي تعمل ليلَ نهار من أجل إنجاز المانع الأمني".

"واع"

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