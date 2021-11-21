2021/11/21 | 11:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لا توجد مظاهر مسلحة داخله" (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن قرب إنجاز الساتر الحدودي مع سوريا، فيما أشارت إلى أنه لا توجد أي معرقلات في تنفيذ اتفاق سنجار.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، أنه "لا توجد أي معرقلات في تنفيذ اتفاق سنجار، والاتفاق مستمر، والقوات الأمنية متواجدة ولن تسمح لأي جهة أن تعرقل الاتفاق"، لافتًا إلى أن "القوات الأمنية من جيش وشرطة محلية منتشرة في قضاء سنجار، وجميع مداخل ومخارج القضاء مسيطر عليها، ولا توجد أي مظاهر مسلحة داخله".

وبشأن السياج الأمني على الحدود العراقية السورية أوضح الخفاجي، أن "العمل مستمر لإنشاء المانع الأمني على الحدود العراقية السورية ولم يبقَ منه إلَّا القليل لإنجازه"، مؤكدًا أن "جميع الوزارات من ضمنها الدفاع والموارد المائية والحشد الشعبي تعمل ليلَ نهار من أجل إنجاز المانع الأمني".

اقرأ/ي أيضًا:

توضيح من الإعلام الأمني بشأن تفجير مسيطر عليه في الكرخ

القبض على 4 أشخاص اعتدوا على رافعي التجاوزات في مدينة الصدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة: لن نسمح لأي جهة أن تعرقل اتفاق سنجار) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة: لن نسمح لأي جهة أن تعرقل اتفاق سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).