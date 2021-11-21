وزير الخارجية العراقي لنظيره الالماني: العراق يدعم العودة الطوعية للمهاجرين

2021/11/21 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، ونظيره الالمانية وزير الدولة للشؤون الخارجيّة ميغيل برجر على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين .وجاء في بيان صادر عن الخارجية العراقية: أن الوزيرين أكدا على “التحرك بسرعة لإيقاف شبكات التهريب التي تستغل المواطنين”، فيما … Readmore

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