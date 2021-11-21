بعد منحه الجنسية السعودية.. الحسيني يمتدح الملك سلمان: أمير البلاغة

2021/11/21 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتدح رجل الدين الشيعي اللبناني، محمد علي الحسيني، الأحد، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستذكرا تاريخ معرفته به، وذلك بعد منحه الجنسية السعودية الأسبوع الماضي

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