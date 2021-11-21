القبض على ٤ متهمين يتاجرون بالعملة المزيفة في بابل

2021/11/21 | 11:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزار الداخلية، اليوم الاحد، القبض على أربعة متهمين يتاجرون بالعملة المزيفة في محافظة بابل.وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان، انه “على اثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية الجريمة المنظمة من إلقاء القبض على ٤ متهمين يقومون بالمتاجرة وبيع العملة المزيفة في محافظة بابل وتحديدا مدينة […]

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