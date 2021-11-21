وزيرا التجارة العراقي والتركي يبحثان العلاقات الاقتصادية والخدمات اللوجستية

2021/11/21 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزيرا التجارة العراقي والتركي، العلاقات الاقتصادية والتجارية والخدمات اللجوستية بين البلدين.

وقال وزير التجارة التركي محمد موش، في تغريدة بموقع تويتر، "اجتمعنا مع وزير التجارة العراقي علاء أحمد حسن عبيد لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والعراق".

وأضاف محمد موش أنه "ناقشنا علاقاتنا التجارية الثنائية وقطاع المقاولات والقضايا اللوجستية".

وزارة التجارة، أعلنت في شهر آب الماضي، اتفاقها مع نظيرتها التركية على تشكيل لجان مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير التجارة التركي، محمد موش، لبغداد ولقاء نظيره العراقي علاء الجبوري في مقر الوزارة بالعاصمة العراقية.

ويرتبط البلدان الجاران، العراق وتركيا، بعلاقات وثيقة الصلة على مختلف الأصعدة وخاصة التجارية والاقتصادية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا 17 مليار دولار، ويطمح البلدان لرفعه إلى أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى زيارة لأنقرة في كانون الأول الماضي، التقى خلالها قادة تركيا وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتفق البلدان، خلال الزيارة، على تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة ولا سيما التجارة والاقتصاد والاستثمار.

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