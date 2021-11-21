الدفاع حقيقة موافقة الكاظمي على عودة نظام البديل للإجازات

2021/11/21 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت وزارة الدفاع، اليوم السبت، حقيقة موافقة الكاظمي على عودة نظام البديل للإجازات.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية كتاباً مزوراً بخصوص موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة نظام البديل للإجازات”.وأكدت أن “هذا الكتاب غير صحيح ومزور، …

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