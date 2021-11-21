الفتح رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات

2021/11/21 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت كتلة “الصادقون”، السبت، أن تحالف الفتح قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لالغاء نتائج الانتخابات.وقال المتحدث باسم الكتلة محمود الربيعي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للفتح، إن “تحالف الفتح قدم طلبا الى المحكمة لاصدار امر ولائي لايقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى”.

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