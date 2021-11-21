التوافقية اصطلاح ينافي النهج الديمقراطي - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/21 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي التوافقية ليس نص في الدستور أو قانون يصبح صيغه بين السياسيين يستوجب تطبيقه في العلاقات السياسية وإنما مصطلح يتفق عليه ويصبح قاعدة في العلاقات السياسية ويقوم حسب قاعدة (ارضيك وارضيني، أسكت عنك واسكت عني) وقد ترك آثار سلبية في نظام الحكم والمجتمع منذ عام/ 2003 إلى الآن وهو أيضاً منافي للنهج الديمقراطي الذي يقوم على المنافسة في الفوز أو الفشل وهنالك قاعدة سلبية للتوافقية أيضاً عند توزيع حصص رئيس الوز ......





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