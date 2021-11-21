إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 257 مليونا و183 ألفا و50 حالة

2021/11/21 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم ارتفع إلى 257 مليونا و183 ألفا و50 حالة.وأضافت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و146 ألفا و541 حالة".وأشارت "جونز هوبكنز" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم بلغت 47 مليونا و701 ألف و788 حالة"./انتهى2

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