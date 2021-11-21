انجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الزبير

2021/11/21 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية حفر البئر النفطي ZB - 508 في حقل الزبير النفطي في البصرة ، لصالح هيأة تشغيل الزبير.وذكر إعلام الشركة في بيان انه " تم انجاز عمليات حفر البئر بعمق 3524 مترا باستخدام جهاز الحفر IDC 37 ذي القدرة الحصانية 1500 Hp بمدة زمنية قدرها 34 يوما./انتهى

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