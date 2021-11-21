إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار قرب المسجد الأقصى بالقدس

2021/11/21 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب، الأحد، أربعة أشخاص بجراح جراء إطلاق، بالقرب باب السلسة، أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس، وفقا لما ذكر مراسل قناة الحرة.

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