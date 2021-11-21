العامري والعبادي وعلاوي يبحثون نتائج الانتخابات

2021/11/21 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ملف تزوير الانتخابات.

وذكر مكتب الإعلام الخاص للعامري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاحد أن "العامري التقى حيدر العبادي واياد علاوي كل على حدة في العاصمة بغداد لمناقشة التطورات السياسية وملف تزوير نتائج الانتخابات".

واضاف انه "تم التشديد على ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية".

من جانبه، اوضح العامري ان "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات".

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