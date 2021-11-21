2021/11/21 | 11:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، نقل الناجيات على رحلتها التي نفذتها مساء امس السبت من مطار أربيل الدولي الى مطار بغداد الدولي.وقال مدير عام الشركة عباس عمران في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تتكفل بنقل الناجيات الأيزيديات من أربيل لبغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تتكفل بنقل الناجيات الأيزيديات من أربيل لبغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تتكفل بنقل الناجيات الأيزيديات من أربيل لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).