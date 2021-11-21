توضيح جديد من العمليات المشتركة بشأن اتفاق سنجار

2021/11/21 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، ان اتفاق سنجار مستمر، ولا توجد أي معرقلات في تنفيذه.

وذكر المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم (21 تشرين الثاني 2021)، أنه "لا توجد اي معرقلات في تنفيذ اتفاق سنجار، والاتفاق مستمر، والقوات الأمنية متواجدة ولن تسمح لاي جهة ان تعرقل الاتفاق".

وأضاف الخفاجي، ان "القوات الأمنية من جيش وشرطة محلية منتشرة في قضاء سنجار، وجميع مداخل ومخارج القضاء مسيطر عليها، ولا توجد اي مظاهر مسلحة داخله".

وبخصوص السياج الأمني على الحدود العراقية السورية أوضح الخفاجي، أن "العمل مستمر لإنشاء المانع الأمني على الحدود العراقية السورية ولم يبق منه إلَا القليل لإنجازه"، مؤكدا أن "جميع الوزارات من ضمنها الدفاع والموارد المائية والحشد الشعبي تعمل ليل نهار من أجل إنجاز المانع الأمني".

A.A

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