العامري يلتقي العبادي وعلاوي: قدمنا أدلة كافية لـ ’إلغاء الانتخابات’

2021/11/21 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

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العامري يزور العبادي وعلاوي كل على حدة ويناقش معهما ملف تزوير الانتخابات

زار رئيس تحالف الفتح هادي العامري مساء أمس السبت رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي كل على حدة في العاصمة بغداد لمناقشة التطورات السياسية وملف تزوير نتائج الانتخابات.

العامري والعبادي وعلاوي أكدوا خلال هذه اللقاءات على ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية.

من جانبه اوضح العامري ان الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات.——————-مكتب الإعلام الخاص / هادي العامري٢١ تشرين الثاني ٢٠٢١

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