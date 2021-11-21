كربلاء.. مقتل ثلاثة اشخاص حرقا

2021/11/21 | 11:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحادث حصل بعد خلاف شخصي ومشاجرة.

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