إضراب طلابي وقطع شوارع في السليمانية احتجاجاً على إيقاف المخصصات المالية (فيديو)

2021/11/21 | 12:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اضرب طلاب المعهد التقني في محافظة السليمانية، الأحد، عن الدوام بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية.

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ورصدت كاميرا "ناس"، (21 تشرين الثاني 2021)، قيام طلاب المعهد التقني بقطع شارع (60) من جهة (ستي سنتر) الرئيسي مطالبين الحكومة بدفع رواتبهم التي تتراوح ما بين 60 الف لطلاب المدينة و 100 الف لطلاب الاقضية والنواحي.

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