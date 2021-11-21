المشتركة: لاتوجد أيّ معرقلات في تنفيذ اتفاق سنجار وجميع المداخل مسيطر عليها

2021/11/21 | 12:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن قرب إنجاز الساتر الحدودي مع سوريا، فيما أشارت الى أنه لاتوجد أيُّ معرقلات في تنفيذ اتفاق سنجار.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، أنه “لا توجد اي معرقلات في تنفيذ اتفاق سنجار، والاتفاق مستمر، والقوات الأمنية متواجدة ولن تسمح لاي جهة ان […]

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